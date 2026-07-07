PWR | Eddie Edwards in Italia a Ottobre

Da zonawrestling.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eddie Edwards è tornato in Italia per un evento di wrestling organizzato dalla Pro Wrestling Roma. L’atleta, che ha vinto titoli in TNA, ROH e NOAH, è presente sul ring dopo circa dieci anni. La sua ultima apparizione nel paese risaliva al 2017, quando aveva affrontato un avversario in una federazione di wrestling locale. L’incontro si è svolto nel mese di ottobre e ha coinvolto anche altri atleti.

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Eddie Edwards torna in Italia sul Ring della Pro Wrestling Roma. Il pluricampione TNA, ROH e NOAH torna dopo quasi 10 anni in Italia (l’ultima volta era apparso in EPW nel 2017, dove aveva affrontato Mark Haskins ). Edwards sarà fra i protagonisti di “Roma Caput Mundi 2026”, in programma Domenica 4 Ottobre  al  Crossroads Live Club  a Roma (Biglietti Online  QUI ). In quella occasione il membro del System ritroverà una vecchia conoscenza in TNA, Madman Fulton. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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