PWR | Eddie Edwards in Italia a Ottobre

Notizia in breve

Eddie Edwards è tornato in Italia per un evento di wrestling organizzato dalla Pro Wrestling Roma. L’atleta, che ha vinto titoli in TNA, ROH e NOAH, è presente sul ring dopo circa dieci anni. La sua ultima apparizione nel paese risaliva al 2017, quando aveva affrontato un avversario in una federazione di wrestling locale. L’incontro si è svolto nel mese di ottobre e ha coinvolto anche altri atleti.