RISULTATI | PWR Roman Rumble 2026 03.052026

Lo scorso 3 maggio si è svolto alla Stazione Birra di Roma l’evento PWR Roman Rumble 2026. Durante la serata, Omar Prince ha difeso con successo il titolo EPW Silver Championship battendo Chip Watson. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti, con vari incontri e momenti di spettacolo. I risultati ufficiali sono stati comunicati al termine delle sfide.

I risultati dello show andato in scena la scorsa Domenica alla Stazione Birra di Roma: PWR Roman Rumble 2026 Domenica 3 Maggio – Roma EPW Silver Championship Omar Prince (c) batte Chip Watson e mantiene il Titolo. PWR Tag Team Championship Arcadia (Zero the Fool & Max Peach) (c) battono Dinastia X (Fashion Gabriel & Davide Adami) per Squalifica, Arcadia mantengono i Titoli. PWR Heavyweight Championship Christian Gladio (c) batte Mark Coffey e mantiene il Titolo. Roman Rumble Match for #1 Contender PWR Heavyweight Championship Adriano vince la Rumble e diventa Nuovo #1 Contender.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: PWR “Roman Rumble 2026” 03.05.2026 Full WWE Royal Rumble 2026 Results Notizie correlate Almanacco del 05-03-2026almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat Abate vissuto nel quinto... RISULTATI: SAJ “Grandeur Warped 2026” 14.03.2026I risultati dello Show andato in scena Sabato 29 a Cesate (MI): SAJ “Grandeur Warped 2026”Sabato 14 Marzo – Cesate (MI) Katsuya Murashima batte... Contenuti e approfondimenti Wrestling a Roma: Roman Rumble 2026 e la difesa titolata di Gladio contro l'ex WWE CoffeyUna difesa titolata di lusso e una rissa con più wrestler attivi contemporaneamente. Sono questi i piatti forti di Roman Rumble 2026, l’evento di wrestling organizzato dalla Pro Wrestling Roma per dom ... romatoday.it Fan in rivolta dopo la vittoria di Roman Reigns alla Royal RumbleRoman Reigns è tornato dopo settimane di assenza e ha mantenuto la parola degli ultimi giorni, conquistando il Royal Rumble Match maschile dopo aver eliminato per ultimo Gunther. Il Tribal Chief aveva ... spaziowrestling.it