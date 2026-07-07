Un imprenditore americano ha annunciato pubblicamente di soffrire di gastrite autoimmune, una condizione che può passare inosservata per anni. La gastroenterologa ha spiegato che questa malattia influisce sull’assorbimento della vitamina B12 e può richiedere controlli specifici. La gastrite autoimmune può essere asintomatica, ma altera la mucosa gastrica e può portare a problemi di assorbimento di alcune vitamine.

B ryan Johnson, l’imprenditore americano noto per il progetto Blueprint e per la sua ossessione dichiarata per la longevità, ha raccontato pubblicamente di avere una gastrite autoimmune, o autoimmune gastritis, AIG. Una diagnosi che ha riportato l’attenzione su una malattia dello stomaco poco conosciuta, spesso silenziosa per anni, ma importante da riconoscere perché può avere conseguenze sull’assorbimento di nutrienti essenziali e, nel tempo, richiedere controlli endoscopici mirati. Ma che cos’è davvero la gastrite atrofica autoimmune? Quali sintomi può dare? Come si diagnostica e perché va seguita in centri specializzati? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Chiara Verga, gastroenterologa dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Può restare silenziosa per anni, ma alterare l’assorbimento della vitamina B12 e richiedere controlli mirati. La gastroenterologa Chiara Verga spiega cos’è la gastrite autoimmune e come si diagnostica

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