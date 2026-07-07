La serie Proud, arrivata in Italia, si è diffusa in un mese principalmente tramite passaparola. Non ha avuto una promozione pubblicitaria significativa, ma ha riscosso successo tra gli spettatori. HBO Max continua a proporre titoli di valore, capaci di intrattenere, emozionare e far riflettere. La produzione si distingue per il tono crudo, urgente e profondo, rispondendo a una domanda di contenuti autentici e intensi.

Proud, per quanto non sia stata promossa a livello di marketing, ma sia più cresciuta col passaparola conferma come, dal suo arrivo in Italia, HBO Max continui a proporre titoli di spessore, capaci di intrattenere, ma anche - e soprattutto - di emozionare e far riflettere. Tra le ultime uscite in piattaforma, disponibile dal 12 giugno 2026, la serie polacca ha vinto il Grand Prix, oltre al Premio per il Miglior Attore, al festival di Lille Series Mania, dove è stato presentato in anteprima. E quando uno show comincia a farsi notare subito, quasi sempre è perché dietro si cela una struttura solida e un messaggio importante, che è bene far circolare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Proud è la serie che mancava e ci voleva, cruda e urgente, schietta e profonda, cresciuta in un mese di passaparola

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