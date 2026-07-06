La sorella minore della duchessa di Cambridge, Pippa Middleton, è apparsa nel royal box di Wimbledon il 6 luglio 2026, dopo due anni di assenza. Era presente anche la madre, Carole Middleton. Non è Kate Middleton, che in passato ha partecipato a eventi simili, ma Pippa a sorprendere gli spettatori in questa occasione.

N on è Kate Middleton ad aver fatto il suo ingresso nel royal box di Wimbledon lunedì 6 luglio 2026, ottavo giorno del torneo, ma la sorella minore Pippa Middleton, arrivata insieme alla madre Carole Middleton. Le due, sedute proprio accanto a Roger Federer, hanno regalato un pomeriggio di stile ed eleganza a Londra, mentre nei giorni scorsi era stata la principessa del Galles a fare il suo esordio al torneo. Pippa Middleton incinta in bianco a Wimbledon. guarda le foto Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon dopo due anni. Pippa Middleton non si vedeva sui campi di Wimbledon dal 2024, quando aveva accompagnato la sorella maggiore alla finale del singolare maschile insieme alla piccola principessa Charlotte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per un attimo ci era sembrato di scorgere nuovamente la principessa del Galles. Invece a stupire il royal box ci ha pensato la sorella, che mancava dal torneo da 2 anni

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