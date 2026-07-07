L’Istituto Marangoni Milano Design ha trasferito la sua sede in via Verri 4, vicino a via Montenapoleone e all’area del design storico. La nuova struttura è pronta e operativa, offrendo spazi aggiornati per le attività didattiche. La scelta di questa posizione mira a collocare l’istituto nel cuore del quartiere del design, a breve distanza da altre realtà del settore. La vecchia sede non è più utilizzata.

Una nuova sede per l’ Istituto Marangoni Milano Design che punta su via Verri 4, a una manciata di passi da via Montenapoleone e dallo storico design district. A ospitarla è un palazzo del 1934, completamente ripensato con l’obiettivo di superare i confini della didattica tradizionale. Cinque piani, oltre 500 metri quadri di Digital Labs - per la ricerca di materiali, prototipazione avanzata e sviluppo progettuale - e l’ AI Production Lab, dedicato alla produzione audiovisiva e dei contenuti digitali attraverso gli strumenti più avanzati dell’intelligenza artificiale generativa. Accanto “Social Lounges“ e collaborative learning studios, luoghi di incontro e contaminazione creativa tra studenti, docenti e professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pronta la nuova casa dell’istituto Marangoni in via Verri

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