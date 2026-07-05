Stasera, domenica 5 luglio 2026, le trasmissioni televisive includono l'ottavo di finale dei Mondiali di calcio, fiction su Canale 5, e programmi di approfondimento come PresaDiretta. Sono previsti anche film e serie TV, oltre a un episodio della serie crime Elsbeth. La programmazione copre diversi generi, con attenzione a eventi sportivi e produzioni di intrattenimento, trasmettendo sui principali canali in chiaro.

I programmi tv di stasera, domenica 5 luglio 2026, vedono un kix tra sport, fiction, serie TV, film e approfondimento. Dall'atteso ottavo di finale dei Mondiali di calcio alle fiction di Canale 5, passando per le inchieste di PresaDiretta e il crime di Elsbeth, ecco cosa va in onda sui principali canali in chiaro. Programmi TV stasera, domenica 5 luglio 2026 Ecco la guida dei programmi in tv stasera sui principali canali Rai e Mediaset. Rai 1: Brasile-Norvegia, ottavi di finale dei Mondiali 2026 Su Rai 1 spazio al grande calcio con gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dopo Affari Tuoi in access prime time, la serata prosegue con la sfida tra Brasile e Norvegia, uno degli incontri più attesi di questa fase del torneo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilgiornaleditalia.it - Programmi TV stasera, domenica 5 luglio 2026: cosa vedere in prima serata, dai Mondiali a Racconto di una notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COME FINISCE LA SERIE RACCONTO DI UNA NOTTE - Finale, ultima puntata

Notizie e thread social correlati

Programmi in TV stasera, lunedì 15 giugno 2026: dai Mondiali di Calcio a Quarta Repubblica, ecco che cosa vedere in prima serataStasera in prima serata sui canali Rai e Mediaset, sono previsti diversi programmi.

Che cosa vedere in tv stasera 27 aprile 2026, i programmi in prima serata, da La buona stella a The Floor a I CesaroniStasera, lunedì 27 aprile 2026, i canali Rai e Mediaset propongono una serie di programmi in prima serata.

Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 28 giugno; Racconto di una notte, stasera in tv: le anticipazioni del 28 giugno 2026; Amadeus riappare sul Nove dopo il divorzio (e De Martino sparisce): cosa succede stasera in tv; Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 5 luglio 2026.

I peggiori programmi TV di fantascienza di tutti i tempi reddit

Racconto di una notte, stasera in tv: le anticipazioni del 5 luglio 2026L'arresto di Canfeza, Sare e Gulizar sconvolge più o meno tutti: Afet non perdona a Gulizar la sua alleanza con Canfeza, mentre Mahir ha un diverbio con la moglie, ritenendola responsabile di quanto a ... today.it

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 5 luglioLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com