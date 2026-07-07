Il primo Campus antimafia della provincia è iniziato a Catabbio, nel comune di Semproniano, all’interno di villette confiscate alla criminalità organizzata. Il progetto trasforma gli edifici, precedentemente simbolo di illegalità, in spazi dedicati alla formazione e alla cittadinanza attiva. La struttura ospiterà attività e incontri rivolti a studenti e cittadini, con l’obiettivo di promuovere legalità e impegno sociale.

SEMPRONIANO Da simbolo dell’illegalità a luogo di formazione e cittadinanza attiva. È questo il significato del primo Campus antimafia della provincia, partito a Catabbio, nel comune di Semproniano, all’interno delle villette confiscate alla criminalità organizzata. Per una settimana quindici ragazzi provenienti da diverse zone della Toscana vivranno un’esperienza fatta di laboratori, incontri, testimonianze e momenti di confronto sui temi della legalità, della partecipazione e dell’impegno civile. L’iniziativa, promossa dall’associazione Le Sentinelle di Nonno Nino, rappresenta il primo utilizzo strutturato dei beni confiscati alle mafie nella provincia grossetana e punta a trasformare un luogo che per anni ha rappresentato il potere della criminalità in uno spazio aperto alla comunità e alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo Campus antimafia. Catabbio, legalità e impegno

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