Martedì 7 luglio alle 21.30 si terrà al Giardino della Nunziatina di Pisa uno spettacolo intitolato “Prima o poi l’amore arriva”. L’evento, ideato da Andrea Buscemi, combina musica e poesia per raccontare la forza dei sentimenti. La serata si svolge in un ambiente all’aperto, con un programma che include elementi di letteratura e flamenco, creando un percorso tra emozioni e leggerezza.

“Prima o poi l’amore arriva”: un nuovo spettacolo in scena al Giardino della Nunziatina di Pisa, in programma martedì 7 luglio alle 21.30. Una serata, nata da un’idea di Andrea Buscemi, per narrare la forza dei sentimenti in un viaggio toccante e spensierato tra musica e poesia. Sul palco del suggestivo giardino pisano che sorge nel cuore della città le attrici Livia Castellana e Martina Benedetti racconteranno “l’Amore”, vero motore del mondo, attraverso il linguaggio dei grandi poeti che l’hanno cantato, da Dante ad Alda Merini, passando per Benni e Montale. Ma il clou della serata sarà la danza del flamenco della compagnia La Rosa Negra diretta da Laura Silo, una forma artistica che, al di là delle parole, narra perfettamente la passione dei cuori trasportandoci nelle calde terre gitane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Prima o poi l’amore arriva”: tra letteratura e flamenco alla Nunziatina

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