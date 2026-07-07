Prezzi ancora in rialzo | benzina self a 1,852 euro gasolio a 1,935

I prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina self si colloca a 1,852 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,935 euro. Questi valori sono stati comunicati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base degli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto infatti che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio della benzina in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è salito a 1,852 euro al litro dagli 1,844 euro al litro di ieri, mentre quello del gasolio si attesta a 1,935 euro contro 1,925 di ieri. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,940 euro al litro per la benzina e 2,012 euro per il gasolio. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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