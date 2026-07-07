Presidenza irlandese dell’UE Martin rilancia su competitività sicurezza e allargamento

L’Irlanda ha annunciato che durante la presidenza dell’UE si concentrerà su competitività, sicurezza e allargamento. La priorità sarà rafforzare la crescita economica, migliorare le misure di sicurezza e facilitare l’ingresso di nuovi paesi nell’Unione. Nessuna dichiarazione su altre aree o dettagli specifici del programma. La presidenza è prevista per il secondo semestre del 2026.

Milano, 7 luglio 2026 – Competitività, valori e sicurezza. Sono queste le tre priorità con cui l’Irlanda ha intenzione di guidare il Consiglio dell’Unione europea nel secondo semestre del 2026, secondo quanto illustrato dal Taoiseach (il premier irlandese) Micheál Martin presentando alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo il programma della nuova presidenza irlandese. Un programma che lega il rilancio economico alla tenuta democratica dell’Unione, alla sicurezza energetica e militare e alla capacità di Bruxelles di esercitare un ruolo più incisivo sul piano internazionale. “Dobbiamo essere economicamente competitivi per sostenere il modo di vivere europeo”, ha affermato Martin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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