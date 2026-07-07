Premio Strega Gualtieri | Firmato protocollo tra Roma e fondazione

È stato firmato un protocollo tra il Comune e la fondazione del Premio Strega, rafforzando la collaborazione tra le due parti. La convenzione prevede anche il coinvolgimento delle biblioteche di Roma, che rappresentano una rete importante per il progetto. Il Comune ha annunciato un investimento significativo per aumentare il numero di biblioteche e punti studio, con l’obiettivo di quasi raddoppiare le strutture entro la fine della legislatura, portandole a circa 70 nel territorio della città.

“Oggi abbiamo firmato una convenzione che rafforza la collaborazione tra Roma e il Premio Strega, anche con il ruolo delle biblioteche di Roma, che sono una rete straordinaria su cui noi stiamo investendo tantissimo per arrivare quasi a un raddoppio di 70 tra biblioteche e punti studio entro la fine della consiliatura in tutti i quartieri di Roma. Luoghi dove tutto l’anno gratuitamente poter leggere, poter studiare, poter partecipare a iniziative culturali e anche poter discutere con gli autori del Premio Strega e partecipare direttamente a questa bellissima manifestazione culturale”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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