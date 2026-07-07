Premio Strega dopo la lite torna la pace | Siamo diventati amici alla fine le cose che restano sono i libri E Michele Mari è sempre il favorito

Da vanityfair.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo un diverbio, i partecipanti al Premio Strega 2026 hanno dichiarato di essere tornati amici, sottolineando che alla fine sono i libri a contare. La finale si terrà l’8 luglio a Roma. La tensione tra i concorrenti si è placata, e ora si parla di una riappacificazione. Le discussioni precedenti sono state superate, lasciando spazio a un clima più disteso. La competizione continua, con Michele Mari ancora considerato il favorito.

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Le cose che restano del Premio Strega 2026, aspettando la finale dell’8 luglio a Roma.Intanto, regna una (apparente) armonia, come se il falò di confronto fosse andato bene.Dopo la lite tra Michele Mari, che avrebbe offeso il corpo di Michela Murgia, e Teresa Ciabatti, due dei sei finalisti, il clima nella conferenza stampa che precede il grande giorno sembra più disteso.Per un attimo, Mari rivolge la parola a Ciabatti, quando ricevono in dono delle sculture, e lei risponde sorridendo. Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, con le istituzioni coinvolte, firma in Campidoglio un Patto tra la Città Eterna e la Fondazione Bellonci, per rafforzare ancora di più il loro legame, coinvolgendo le biblioteche romane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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