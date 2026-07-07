Premio Strega 2026 dove vedere gratis la finale a Roma | i quattro maxischermi

Per la finale del Premio Strega 2026, Roma allestirà quattro maxischermi in diverse zone della città, consentendo al pubblico di seguire l’evento gratuitamente. La cerimonia, prevista nella capitale, sarà visibile anche all’esterno dei luoghi ufficiali grazie a questi schermi. L’iniziativa permette di assistere alla proclamazione senza partecipare alla serata ufficiale, che si svolgerà in un luogo chiuso. La diffusione pubblica mira a coinvolgere un pubblico più ampio, offrendo un modo accessibile di seguire la finale.

La notte più attesa dai lettori italiani potrà essere vista anche fuori dalla cerimonia ufficiale. Per la finale del Premio Strega 2026, Roma si prepara a trasformare la proclamazione in un appuntamento collettivo, gratuito e diffuso. Nell’occasione dell’80 a edizione del premio, dunque, a partecipare non sarà solo la platea istituzionale: chi vorrà seguire l’ultimo atto potrà farlo davanti a quattro maxischermi, in diversi punti della città, respirando l’atmosfera di una grande festa letteraria. La finale del Premio Strega 2026 diventa un evento per tutta Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mercoledì 8 luglio 2026 il Premio Strega festeggia la sua 80ª edizione con la serata finale in piazza del Campidoglio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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