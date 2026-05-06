Internazionali di Roma 2026 | dove vedere il torneo in tv e streaming anche gratis

A Roma si svolgono gli Internazionali BNL d’Italia 2026, un torneo di tennis di livello internazionale. La competizione si tiene nel capoluogo italiano e vede la partecipazione di giocatori di alto livello. Le partite saranno trasmesse in televisione e in streaming, con alcune opzioni gratuite disponibili per gli appassionati che vogliono seguire gli incontri da casa. La manifestazione rappresenta uno degli eventi principali nel calendario tennistico della stagione.

Roma torna capitale del grande tennis con gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Tra campioni come Jannik Sinner e le stelle del circuito internazionale, cresce anche l’interesse su dove seguire i match, tra dirette tv e streaming. E quest’anno c’è una buona notizia: una partita al giorno sarà visibile gratuitamente. Dove vedere gli Internazionali d’Italia in tv. La copertura principale del torneo è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’intero evento sui suoi canali dedicati: Sky Sport Tennis (canale 203). Sky Sport Uno (canale 201). Qui sarà possibile seguire tutte le partite del torneo maschile ATP Masters 1000, con una programmazione completa e approfondimenti quotidiani.🔗 Leggi su Funweek.it

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