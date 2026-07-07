Poste Italiane otto nuovi francobolli per celebrare le eccellenze del Made in Italy
Poste Italiane ha emesso oggi, 7 luglio 2026, otto nuovi francobolli approvati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I francobolli celebrano le eccellenze del settore e sono disponibili presso gli uffici postali e online. La serie include diversi soggetti rappresentativi del Made in Italy, con illustrazioni e design dedicati. L’emissione si inserisce in un'iniziativa del Ministero per promuovere i prodotti italiani all’estero.
Roma, 7 luglio 2026 – Poste Italiane comunica che oggi, 7 luglio, vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy otto francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati a: Azienda Santoni, Ricetta originale dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena nel 60° anniversario della costituzione della Consorteria, Sofidel marchio Regina, Amplifon, Layla Cosmetics, Scandalli Fisarmoniche, Danieli Officine Meccaniche, Rubinetterie Stella. Tiratura e caratteristiche tecniche dei francobolli. I francobolli, relativi alla tariffa B, sono realizzati in una tiratura di... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
How to Make a File Folder Card
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