Post col mujaheddin l' accoltellatore gambiano e la pista della radicalizzazione

L'uomo fermato dopo l'accoltellamento a San Siro, Lamin Saidilly, 22 anni, non era un volto sconosciuto alle forze dell'ordine. La sua presenza tra i sospettati solleva il sospetto di un possibile legame con gruppi radicali, in particolare con i mujaheddin. La polizia sta seguendo questa pista, valutando anche eventuali collegamenti con la radicalizzazione del giovane. Le indagini proseguono per chiarire i motivi e i contatti dell’uomo prima dell’aggressione.

C'è un dettaglio che rischia di pesare più di ogni altro nel caso dell'accoltellamento avvenuto sabato mattina a San Siro: il giovane fermato dalla polizia, Lamin Saidilly, 22 anni, non era uno sconosciuto alla giustizia. In Inghilterra era già stato condannato a otto anni di reclusione per un episodio simile, un accoltellamento avvenuto alla periferia di Leeds a fine novembre 2023, con l'accusa di rapina e lesioni. Quella pena, però, non l'ha mai scontata fino in fondo: un provvedimento di espulsione eseguito a dicembre 2025 lo ha riportato in Italia, come risulta dai controlli di frontiera. Di quella condanna e di quella espulsione,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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