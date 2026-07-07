Post alluvione riaperto il ponte Cantagrillo
Dopo l’alluvione, il ponte Cantagrillo è stato riaperto al traffico. I lavori di messa in sicurezza sono stati affidati alla Marchesi Movimento Terra srl e hanno avuto un costo di circa 80mila euro. L’intervento è stato concluso e il ponte è stato riaperto senza restrizioni. Nessuna informazione è stata fornita sui danni precedenti o sulle modalità di intervento.
Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del ponte Cantagrillo, affidati alla Marchesi Movimento Terra srl per un importo totale di circa 80mila euro. Il ponte è stato riaperto alla viabilità. Si tratta di lavori di consolidamento strutturale: la sostituzione delle barriere di contenimento laterali, il consolidamento e la protezione delle travi di banchina laterali, il rifacimento del manto stradale in corrispondenza del viadotto e il ripristino della segnaletica. Con questo cantiere si concludono gli interventi affidati dal Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione direttamente al Comune di Medicina. Sono due gli ulteriori interventi sul territorio medicinese affiati dal Commissario a Consap spa, società controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze coinvolta nella ricostruzione post-alluvione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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