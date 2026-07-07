post alluvione riaperto il ponte cantagrillo

Notizia in breve

Dopo l’alluvione, il ponte Cantagrillo è stato riaperto al traffico. I lavori di messa in sicurezza sono stati affidati alla Marchesi Movimento Terra srl e hanno avuto un costo di circa 80mila euro. L’intervento è stato concluso e il ponte è stato riaperto senza restrizioni. Nessuna informazione è stata fornita sui danni precedenti o sulle modalità di intervento.