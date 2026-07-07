Un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato nuovamente il locale danneggiato 24 ore prima sul lungomare Nord di Porto Sant’Elpidio. È stato calmato dalla madre, ma i commercianti sono esasperati. Due giorni fa, l’uomo aveva devastato il Delirium Cafè, lanciando sedie e altri oggetti contro la titolare, come documentato dalle telecamere di sorveglianza.

PORTO SANT’ELPIDIO - Continua a seminare il panico sul lungomare Nord di Porto Sant’Elpidio il 51enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, che l’altro ieri, all’alba, ha devastato il Delirium Cafè, lanciando contro la titolare sedie e vari oggetti, il tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Le ferite Una furia cieca, che ha provocato danni al locale e alla stessa barista, che ha riportato contusioni e tagli, oltre ad un forte choc. L’aggressore, che ha alle spalle problemi di alcol, droga e diverse denunce, per comportamenti molesti e disturbi della quiete pubblica, è tornato al Delirium Cafè domenica scorsa, nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Porto Sant'Elpidio, il 51enne torna a minacciare il bar devastato 24 ore prima. Lo calma la mamma ma i commercianti sono esasperati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Porto Sant'Elpidio, barista aggredita da un cliente: l'uomo danneggia il locale, dà in escandescenze in ospedale e torna a terrorizzare la donnaUna barista è stata aggredita nella notte nel suo locale a Porto Sant'Elpidio da un uomo di 51 anni, noto alle forze dell’ordine.

Porto Sant’Elpidio, chi sono le tre vittime del crollo: due famiglie distrutte in pochi istantiTre persone sono morte nel crollo avvenuto a Porto Sant’Elpidio, coinvolgendo due famiglie.

Temi più discussi: Porto Sant'Elpidio, barista aggredita da un cliente: l'uomo danneggia il locale, dà in escandescenze in ospedale e torna a terrorizzare...; Porto Sant’Elpidio: al via la 72° edizione di Faleriense in Festa nel segno della tradizione e della comunità / ecco il programma; Inizia un nuovo percorso per la storia del calcio a Porto Sant’Elpidio; Porto Sant’Elpidio, a Villa Baruchello un incontro sulla comunicazione politica nell’era digitale.

Vuoi provare il brivido della guida autonoma? @Tesla te ne dà la possibilità in un Summer Tour che tocca 32 località. Si parte il 4/7 a Capannori, si chiude il 30/8 a Porto Sant’Elpidio. Ecco tutte le tappe? vaielettrico.it/summer-tour-di… @TeslaClubItaly @Te x.com

Porto Sant'Elpidio, il 51enne torna a minacciare il bar devastato 24 ore prima. Lo calma la mamma ma i commercianti sono esasperatiPORTO SANT’ELPIDIO Continua a seminare il panico sul lungomare Nord di Porto Sant’Elpidio il 51enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, che l’altro ... corriereadriatico.it

Barista aggredita a Porto Sant'Elpidio, il video dell'assalto: Aiuto, aiutatemi, denunciato un 51enneBarista aggredita nella notte nel suo locale di Porto Sant'Elpidio (Fermo). A scatenare un 51enne noto alle forze ... msn.com