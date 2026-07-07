Pogacar ma che fai? Il campione sloveno si rinfresca così dopo la tappa

Dopo una tappa molto calda del Tour de France, il ciclista sloveno è stato ripreso mentre si immerge in una vasca di acqua per rinfrescarsi. Il video, diventato virale sui social, mostra il corridore che si immerge completamente per recuperare dopo la fatica. Nessuna altra azione o dichiarazione è stata riportata in merito.

Dopo una tappa rovente del Tour de France, Tadej Poga?ar è stato ripreso mentre si immerge in una vasca di acqua per recuperare. Ecco il video diventato virale sui social. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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