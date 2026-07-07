Poesia Siciliana | l’alta moda di Gian Paolo Zuccarello sfila a Roma

Da ezrome.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 11 luglio 2026, sulla Terrazza del Pincio a Roma, si terrà la sfilata della collezione Poesia Siciliana, creata dal couturier Gian Paolo Zuccarello. La presentazione si svolgerà in un contesto suggestivo, con il focus sui capi ispirati alle radici siciliane. La collezione rappresenta un collegamento tra il patrimonio culturale dell’isola e l’alta moda. La sfilata è prevista come evento pubblico, aperto a chi desidera assistere alla presentazione.

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Le radici siciliane in passerella. Il prossimo 11 luglio 2026, la suggestiva cornice della Terrazza del Pincio ospiterà la presentazione di Poesia Siciliana, la nuova collezione del couturier Gian Paolo Zuccarello. L’evento si inserisce all’interno della rassegna capitolina Ensemble 2026, trasformando uno dei luoghi più iconici di Roma in un palcoscenico dedicato all’eccellenza sartoriale. La collezione rappresenta un profondo omaggio alle origini dello stilista, nato a Noto e romano d’adozione. Le dodici creazioni couture in passerella fondono la tradizione e le abilità artigianali locali con le storiche influenze delle dominazioni spagnole, arabe e normanne che hanno attraversato l’isola. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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