Ex sindaco e imprenditore | addio a Gian Paolo Mora

Notizia in breve

Gian Paolo Mora, ex sindaco e imprenditore, è deceduto. La comunità di Gavardo lo ricorda come una figura nota per il suo ruolo politico di lunga durata e per l'attività imprenditoriale della famiglia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti e le persone che lo avevano conosciuto. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il paese.