Ex sindaco e imprenditore | addio a Gian Paolo Mora
Gian Paolo Mora, ex sindaco e imprenditore, è deceduto. La comunità di Gavardo lo ricorda come una figura nota per il suo ruolo politico di lunga durata e per l'attività imprenditoriale della famiglia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti e le persone che lo avevano conosciuto. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il paese.
La comunità di Gavardo piange la scomparsa di Gian Paolo Mora, figura molto conosciuta sia per il lungo impegno politico sia per la storica attività imprenditoriale della famiglia. Mora era stato sindaco di Gavardo dal 1985 al 1995 e sedeva ancora in Consiglio comunale come capogruppo della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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