Una rivolta scoppiata nel carcere di Negombo, a circa 35 chilometri da Colombo, ha provocato almeno 26 morti e oltre 100 feriti. Tra le vittime ci sono 7 agenti di polizia. La rivolta ha coinvolto più di 20 persone, con scontri violenti all’interno della struttura penitenziaria. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra detenuti e forze dell’ordine.

Una grande rivolta in un carcere dello Sri Lanka ha causato almeno 26 morti, di cui 7 poliziotti, e più di 100 feriti. È successo nella prigione di Negombo, città che si trova circa 35 chilometri a nord della capitale Colombo. La rivolta era iniziata domenica con una rissa tra due gruppi di detenuti: alcuni prigionieri erano riusciti a rubare delle armi alla polizia e due persone erano state uccise. È continuata per tutta la giornata ed è proseguita anche lunedì, in modo ancora più violento. Molti detenuti hanno cercato di evadere, e la polizia ha risposto sparando contro alcuni di loro. Ora la situazione è sotto controllo. A differenza di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Più di 20 persone sono state uccise in una grande rivolta in un carcere in Sri Lanka

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I modi più strani in cui le persone sono realmente morte — lultimo è incredibile

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Sri Lanka, scontri in un carcere della capitale: 25 morti e almeno 100 feritiNel carcere di Negombo, periferia di Colombo, sono scoppiati scontri che hanno provocato almeno 25 morti e più di 100 feriti.

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