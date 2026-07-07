Più che trattare su soldi e armi in Turchia l' Europa negozia tempo

Nel corso del vertice Nato che si apre oggi ad Ankara, 32 leader sono riuniti nel complesso presidenziale di Bestepe. Tra i temi principali ci sono questioni di sicurezza e alleanze militari, mentre si discute anche di strategie condivise. La presenza dei leader europei si concentra su questioni di difesa e collaborazione tra gli alleati. Non sono stati annunciati accordi definitivi o decisioni finali al momento. La riunione prosegue con incontri e discussioni su vari aspetti della cooperazione internazionale.

Sul tavolo del vertice Nato che si apre oggi ad Ankara — 32 leader ospitati da Erdogan nel complesso presidenziale di Bestepe — ci sono in apparenza solo numeri: il 5% del Pil per la difesa entro il 2035 promesso al summit dell’anno scorso, i 70 miliardi di euro all’Ucraina per il 2026 già concordati dagli sherpa, i contratti per decine di miliardi che verranno annunciati al Defence Industry Forum. In realtà, più che di soldi e di armi, in Turchia si tratterà sul tempo. Il malumore americano non è un’invenzione di Trump. Già Eisenhower nel 1959 si rifiutava di fare degli Stati Uniti «una moderna Roma a guardia delle lontane frontiere con le sue legioni»; Obama, più prosaico, chiamava gli europei free riders, scrocconi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Iran ACTIVATES Global Sleeper Cell Attack Forces; Turkey STRUCK By Iranian Missile | EnforcerNews

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