Pilastro fondamentale della nostra strategia di ammodernamento
Il direttore generale dell’AouSenese ha dichiarato che con l’approvazione di alcuni progetti si avvia la fase operativa del piano di rinnovamento dell’ospedale. Ha definito questi interventi un pilastro fondamentale della strategia di ammodernamento. La comunicazione è stata fatta in occasione dell’annuncio di un nuovo passo nel percorso di aggiornamento della struttura sanitaria. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti approvati o sui tempi di realizzazione.
"Con l’approvazione di questi progetti entriamo nel vivo della fase operativa del Masterplan che abbiamo delineato per il futuro dell’ospedale", inizia il direttore generale dell’AouSenese, professor Antonio Barretta. "Non si tratta solo di costruire una nuova struttura – prosegue il dg delle Scotte –, ma di ripensare integralmente l’accoglienza e l’accessibilità dell’ospedale. Questi interventi, dal valore di oltre 25 milioni di euro, rappresentano un pilastro fondamentale della nostra strategia di ammodernamento: ci permetteranno di offrire spazi più funzionali, moderni e confortevoli per i nostri professionisti, migliorandone al contempo la sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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