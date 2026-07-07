pilastro fondamentale della nostra strategia di ammodernamento

Notizia in breve

Il direttore generale dell’AouSenese ha dichiarato che con l’approvazione di alcuni progetti si avvia la fase operativa del piano di rinnovamento dell’ospedale. Ha definito questi interventi un pilastro fondamentale della strategia di ammodernamento. La comunicazione è stata fatta in occasione dell’annuncio di un nuovo passo nel percorso di aggiornamento della struttura sanitaria. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti approvati o sui tempi di realizzazione.