Piero Pelù ha annunciato il ritorno con il progetto “17 Re”. Durante un evento a Sesto San Giovanni, ha commentato ironicamente le recensioni di quarant’anni fa, che definivano il suo album “Barock’n’roll”. Pelù ha detto che il disco è uscito nei negozi esattamente 40 anni fa, ricordando l’anniversario e il periodo in cui il gruppo Litfiba pubblicò il loro secondo album.

Sesto San Giovanni (Milano) – “Barock’n’roll”? Ma dai. Piero Pelù sfodera un sorrisetto sornione ricordando le recensioni che, quarant’anni fa, accompagnarono l’arrivo nei negozi il secondo album dell’ epopea Litfiba “17 Re”. Disco decisivo, che la band fiorentina festeggia stasera col popolo del Carroponte, accolto al tempo così così. “ Ma non è un’operazione-nostalgia” assicura El Diablo. “E a testimoniarlo ci pensa la stessa ’17 Re’ canzone esclusa inopinatamente dall’album che siamo riusciti a pubblicare solo ora. Della versione originale sono rimaste la melodia, alcune parti del testo e l’armonia. Tutto il resto è cambiato: il ritmo, il beat, il groove e, soprattutto, lo spirito del brano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piero Pelù, il ritorno con i “17 Re”: “Contro gli arroganti al potere”

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