Pier Luigi Bersani la spara grossa | Meloni al Colle per manomettere la Costituzione scoppia il caso

Notizia in breve

Pier Luigi Bersani ha affermato che il presidente del Consiglio sarebbe al Colle per tentare di modificare la Costituzione. La dichiarazione è stata fatta durante una trasmissione televisiva, in cui si discuteva del vertice Nato tenutosi in Turchia. La polemica si è accesa sui social e nei media, con commenti contrastanti sulla fondatezza delle accuse. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle istituzioni coinvolte.