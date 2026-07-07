Pier Luigi Bersani la spara grossa | Meloni al Colle per manomettere la Costituzione scoppia il caso
Pier Luigi Bersani ha affermato che il presidente del Consiglio sarebbe al Colle per tentare di modificare la Costituzione. La dichiarazione è stata fatta durante una trasmissione televisiva, in cui si discuteva del vertice Nato tenutosi in Turchia. La polemica si è accesa sui social e nei media, con commenti contrastanti sulla fondatezza delle accuse. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle istituzioni coinvolte.
A In Onda le sparano grosse. E a prendersi il cannone in mano questa volta è Pier Luigi Bersani. Al centro del dibattito c'è il vertice Nato in Turchia. Bersani non perde occasione per attaccare Giorgia Meloni contestando la linea del governo sulla politica estera e di fatto mettendo in discussione per giunta il rapporto ormai ai minimi termini tra la premier e il presidente americano Donald Trump. Ma l'ex segretario Pd spara il siluro più pesante quando si parla della Meloni o di un politico di centrodestra al Quirinale. Luca Telese cita una recente intervista di Sabino Cassese, stimatissimo costituzionalista a sinistra, in cui afferma che anche Meloni va bene al Colle "la Costituzione non lo vieta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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