Pier Luigi Bersani la spara grossa | Meloni al Colle per manomettere la Costituzione scoppia il caso

Da liberoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pier Luigi Bersani ha affermato che il presidente del Consiglio sarebbe al Colle per tentare di modificare la Costituzione. La dichiarazione è stata fatta durante una trasmissione televisiva, in cui si discuteva del vertice Nato tenutosi in Turchia. La polemica si è accesa sui social e nei media, con commenti contrastanti sulla fondatezza delle accuse. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle istituzioni coinvolte.

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A In Onda le sparano grosse. E a prendersi il cannone in mano questa volta è Pier Luigi Bersani. Al centro del dibattito c'è il vertice Nato in Turchia. Bersani non perde occasione per attaccare Giorgia Meloni contestando la linea del governo sulla politica estera e di fatto mettendo in discussione per giunta il rapporto ormai ai minimi termini tra la premier e il presidente americano Donald Trump. Ma l'ex segretario Pd spara il siluro più pesante quando si parla della Meloni o di un politico di centrodestra al Quirinale. Luca Telese cita una recente intervista di Sabino Cassese, stimatissimo costituzionalista a sinistra, in cui afferma che anche Meloni va bene al Colle "la Costituzione non lo vieta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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