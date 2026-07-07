Petroliere sotto attacco scatta la mossa Usa contro l’Iran | revocate le licenze sul petrolio

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre navi commerciali, tra cui una proveniente dal Qatar, sono state colpite da proiettili e droni nello Stretto di Hormuz in meno di 24 ore. L'agenzia britannica Ukmto riferisce che gli attacchi si sono verificati durante il transito delle imbarcazioni. In risposta, gli Stati Uniti hanno revocato le licenze di esportazione di petrolio dall’Iran, nel tentativo di limitare le attività nel settore.

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Proiettili e droni tornano a infiammare lo Stretto di Hormuz. Dove, in meno di 24 ore, almeno tre navi commerciali, di cui una qatarina, sono state colpite mentre erano in transito, secondo l'agenzia britannica Ukmto. Gli attacchi, che hanno causato danni materiali ma non morti o feriti, sono stati attribuiti da fonti Usa e del Golfo all' Iran, che nel frattempo è ancora immerso nelle esequie di massa, iniziate sabato, dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid israelo-statunitense. A causa di questi "raid iraniani", la Ukmto ha alzato da "significativo" a "grave" il livello di minaccia per quanto riguarda Hormuz.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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