Tre navi commerciali, tra cui una proveniente dal Qatar, sono state colpite da proiettili e droni nello Stretto di Hormuz in meno di 24 ore. L'agenzia britannica Ukmto riferisce che gli attacchi si sono verificati durante il transito delle imbarcazioni. In risposta, gli Stati Uniti hanno revocato le licenze di esportazione di petrolio dall’Iran, nel tentativo di limitare le attività nel settore.

Proiettili e droni tornano a infiammare lo Stretto di Hormuz. Dove, in meno di 24 ore, almeno tre navi commerciali, di cui una qatarina, sono state colpite mentre erano in transito, secondo l'agenzia britannica Ukmto. Gli attacchi, che hanno causato danni materiali ma non morti o feriti, sono stati attribuiti da fonti Usa e del Golfo all' Iran, che nel frattempo è ancora immerso nelle esequie di massa, iniziate sabato, dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid israelo-statunitense. A causa di questi "raid iraniani", la Ukmto ha alzato da "significativo" a "grave" il livello di minaccia per quanto riguarda Hormuz.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ilgiornale.it - Petroliere sotto attacco, scatta la mossa Usa contro l’Iran: revocate le licenze sul petrolio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hormuz aperto, tregua in Libano e nucleare sotto controllo, ora gli Usa credono alla pace con l’Iran: «Via tutte le sanzioni sul petrolio»I colloqui tra Iran e Stati Uniti si sono conclusi nelle prime ore di oggi in Svizzera, segnando il primo incontro ufficiale tra i due paesi in molti...

Blocco petrolio Iran: la mossa di Trump che pesa sul carovita UEDopo l'incontro di lunedì, è stato confermato il blocco delle rotte marittime verso i porti iraniani, una mossa che influisce sul mercato del...