Durante un controllo in mare, la Guardia Costiera ha scoperto un peschereccio che praticava pesca a strascico vicino alla costa, utilizzando attrezzi non autorizzati. L’intervento si è svolto nelle acque davanti a Lido Azzurro. Il peschereccio è stato multato con una sanzione di grandi dimensioni. L’operazione si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare la pesca illegale e tutelare le risorse marine.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo intervento della Guardia Costiera nell’ambito dei controlli a tutela delle risorse marine e contro la pesca illegale. Durante un’attività di vigilanza in mare, i militari hanno individuato un peschereccio impegnato in un’attività di pesca nelle acque antistanti Lido Azzurro. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che l’imbarcazione stava operando a una distanza dalla costa inferiore a quella consentita dalla normativa. Nel corso dell’ispezione è emersa anche una seconda irregolarità: il comandante stava utilizzando una rete da pesca professionale non autorizzata dalla licenza rilasciata all’unità. Per le due violazioni contestate, previste dalla normativa nazionale ed europea in materia di pesca marittima, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pesca a strascico sotto costa e con attrezzi non autorizzati: maxi multa a un peschereccio

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