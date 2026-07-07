Tre fratelli sono stati messi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo essere stati accusati di aver perseguitato e aggredito una persona per strada a Matera. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Matera a seguito di una serie di episodi violenti che hanno coinvolto l’individuo. Le accuse riguardano atti persecutori e lesioni aggravate. Le autorità hanno disposto la misura cautelare in attesa di ulteriori sviluppi.

Tre fratelli sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a seguito di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Matera. Sono accusati di atti persecutori e lesioni aggravate nei confronti di una persona, dopo una serie di episodi culminati in una violenta aggressione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito su richiesta della Procura della Repubblica. L'intervento a Matera La sequenza degli episodi violenti L'aggressione e le prove raccolte L'ordinanza di custodia cautelare L’intervento a Matera Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è iniziata dopo che la vittima ha sporto denuncia in seguito a una lite avvenuta nel mese di marzo 2026 all’interno di una palestra cittadina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Matera.

© Virgilio.it - Perseguitato da tre fratelli che lo aggrediscono per strada a Matera, il provvedimento del tribunale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caos allo stadio di Modena, tre tifosi del Palermo aggrediscono gli steward: il provvedimento del questoreDurante un match allo stadio di Modena, tre tifosi del Palermo sono stati colpiti da un divieto di accesso per un massimo di dieci anni.

Incubo per un uomo a Verbania, perseguitato e minacciato dall'ex compagno: il provvedimento della QuesturaA Verbania un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla polizia per aver perseguitato e minacciato l’ex compagno.