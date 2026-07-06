C’era anche lei e quella notte… Matrimonio Aurora Ramazzotti | la vip tra gli invitati e il retroscena

Da caffeinamagazine.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le nozze di Aurora Ramazzotti, tra gli invitati c’era anche una nota influencer. La cerimonia si è svolta nello stesso luogo di altri matrimoni celebri, attirando l’attenzione dei presenti. Sono stati condivisi alcuni retroscena riguardo alla serata, senza però entrare nei dettagli delle celebrazioni o delle persone coinvolte. La coppia ha scelto di mantenere private alcune parti dell’evento, anche se i dettagli sulla partecipazione di alcuni ospiti sono stati diffusi sui social.

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Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza continuano a regalare dettagli che stanno facendo emozionare i fan. La cerimonia, celebrata nello splendido castello scelto dalla coppia in Sicilia, ha riunito amici e parenti in un clima di grande affetto, trasformandosi nell’occasione perfetta per vedere insieme una famiglia allargata che, nonostante i cambiamenti degli anni, ha saputo conservare rapporti solidi e autentici. Accanto agli sposi c’erano tutti gli affetti più importanti della loro vita. Dai genitori ai fratelli, passando per i parenti più stretti, ogni presenza ha raccontato un pezzo della storia familiare di Aurora. Tra gli invitati hanno attirato l’attenzione anche Raffaela Maria, Gabrio Tullio, Sole e Celeste Trussardi, tutti riuniti per celebrare uno dei giorni più importanti della vita della conduttrice e influencer. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Matrimonio aurora Ramazzotti -2 emozione a mille

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