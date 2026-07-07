Perché Massara è il profilo giusto per la Juventus?

La Juventus ha scelto Massara come nuovo dirigente. L’ex Milan e Roma ha esperienza nel settore e conoscenze specifiche nel calcio. La società ha deciso di affidargli un ruolo strategico. La sua nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore. La scelta si basa sulle competenze dimostrate in passato e sulla sua capacità di lavorare in ambienti complessi. Massara ha già ricoperto incarichi di rilievo in club di alto livello.

di Francesco Spagnolo Perché la Juventus ha deciso di puntare su Massara? L’ex Milan e Roma ha caratteristiche che si posano alla perfezione con i bianconeri. La Juventus riparte da Frederic Massara. L’ex dirigente fra le altre di Milan e Roma è considerato il profilo ideale per i bianconeri per via del suo eccezionale mix di competenza tecnica, credibilità sul mercato internazionale e attitudine al lavoro di squadra. L’ufficialità della sua nomina a Chief Football Officer (CFO), fortemente voluta dal nuovo AD Giovanni Carnevali, risponde a precise esigenze strutturali e strategiche della Vecchia Signora, chiamato a inaugurare un ciclo virtuoso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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