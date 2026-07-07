Il caso Balogun riguarda un calciatore nigeriano che ha cercato di ottenere la cittadinanza britannica, ma la richiesta è stata respinta. Questo episodio viene collegato a una strategia più ampia di un ex presidente, che ha utilizzato eventi sportivi internazionali come i Mondiali di calcio per esercitare pressione sui paesi europei. Durante il suo mandato, ha anche adottato atteggiamenti di sfida nei confronti degli alleati, rafforzando la propria posizione attraverso decisioni unilaterali e dichiarazioni pubbliche.

Dal caso Balogun al vertice NATO: come Trump usa i mondiali di calcio come leva geopolitica e l'arroganza del potere per sottomettere gli alleati europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perché il caso Balogun è la dimostrazione dell'arroganza del potere di Tump

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Donald #Trump conferma sul caso Balogun: Sì, ho chiesto una revisione alla FIFA. Ho parlato con un uomo molto rispettato e il cui livello di rispetto è aumentato di dieci volte. L’ho fatto perché non pensavo fosse fallo. Erano due grandi atleti che correvano x.com

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Balogun, il nulla dopo le polemiche. Il popolo Usa tutto per lui, ma alla fine esce a testa bassaLa sospensione della squalifica lo aveva eletto a simbolo di libertà secondo i tifosi stelle e strisce, ma la difesa del Belgio lo ha annullato ... gazzetta.it

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