Pellegrino-Juve altri contatti con il Parma | la formula dell’affare

Notizia in breve

La Juventus ha avuto altri contatti con il Parma per un attaccante. La trattativa riguarda una formula di affare non ancora definita. La società bianconera continua a cercare un nuovo centravanti, considerando questa operazione come prioritaria. La volontà è di rinforzare il reparto offensivo prima dell’inizio della prossima stagione. La trattativa si inserisce nel quadro di una strategia più ampia per completare la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.