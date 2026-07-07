Pellegrino-Juve altri contatti con il Parma | la formula dell’affare
La Juventus ha avuto altri contatti con il Parma per un attaccante. La trattativa riguarda una formula di affare non ancora definita. La società bianconera continua a cercare un nuovo centravanti, considerando questa operazione come prioritaria. La volontà è di rinforzare il reparto offensivo prima dell’inizio della prossima stagione. La trattativa si inserisce nel quadro di una strategia più ampia per completare la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.
Grandi movimenti in casa bianconera in vista della prossima stagione: la priorità resta il nuovo centravanti. La priorità della Juventus rimane sicuramente l’ attacco, dove Luciano Spalletti si aspetta un altro super rinforzo dopo Jeff Ekhator. Il prescelto rimane Kolo Muani, che ha lasciato dei buonissimi ricordi a Torino dopo la sua prima esperienza ma l’affare con il Paris Saint-Germain procede a rilento e, dunque, alla Continassa studiano le alternative. Kolo Muani (Ansa Foto) – calciomercato.it Una di queste porta a Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001 di proprietà del Parma: il 24enne nato a Valencia viene da una buonissima stagione in gialloblu dove ha dimostrato di avere grandi doti tecniche e fisiche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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