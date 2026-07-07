Juve novità su Pellegrino | la formula proposta al Parma

Notizia in breve

La Juventus ha iniziato le trattative con il Parma per il trasferimento di Mateo Pellegrino. La proposta riguarda una formula di pagamento, e il club bianconero cerca un’alternativa a Alexander Sorloth, valutato più di 40 milioni di euro dall’Atletico Madrid. La trattativa è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli sul tipo di accordo o sui tempi di conclusione.