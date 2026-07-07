Juve novità su Pellegrino | la formula proposta al Parma
La Juventus ha iniziato le trattative con il Parma per il trasferimento di Mateo Pellegrino. La proposta riguarda una formula di pagamento, e il club bianconero cerca un’alternativa a Alexander Sorloth, valutato più di 40 milioni di euro dall’Atletico Madrid. La trattativa è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli sul tipo di accordo o sui tempi di conclusione.
La Juventus ha avviato i primi contatti con il Parma per Mateo Pellegrino, individuato come la principale alternativa ad Alexander Sorloth a causa del muro eretto dall'Atletico Madrid sulla valutazione da oltre 40 milioni di euro del norvegese., La dirigenza torinese, decisa a regalare a Luciano Spalletti i due attaccanti (l'altro sarebbe Kolo Muani) di peso richiesti per la nuova stagione, ha approfittato del recente summit di mercato con gli emiliani su Daffara per sondare i costi dell'operazione, incassando una richiesta da 30 milioni di euro legata anche alla percentuale del 7,5% sulla futura rivendita spettante al Velez Sarsfield. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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