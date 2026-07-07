Pecoraro Scanio | la Sicilia sia capitale della transizione ecodigitale
Un rappresentante ha dichiarato che la Sicilia possiede le caratteristiche necessarie per diventare la capitale italiana delle energie rinnovabili, dell’innovazione e della transizione ecodigitale. La regione è al centro di progetti e iniziative volte a promuovere lo sviluppo sostenibile e l’uso di tecnologie innovative. La proposta mira a valorizzare le risorse locali e a favorire investimenti nel settore delle energie pulite e digitali. Nessun dettaglio sui piani specifici o sui soggetti coinvolti è stato fornito.
Milano, 7 lug. (askanews) - "La Sicilia ha tutte le caratteristiche per diventare la capitale italiana delle energie rinnovabili, dell'innovazione e della transizione ecodigitale. Un territorio ricco di risorse naturali, competenze, giovani, università, startup e capacità imprenditoriali che possono fare della Regione un laboratorio nazionale per un modello di sviluppo sostenibile". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e Promotore della Rete EcoDigital, in occasione della missione istituzionale in Sicilia che prenderà il via con l'incontro in programma alle ore 11.00 presso Palazzo dei Normanni, promosso insieme all'on. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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