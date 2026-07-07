Pecoraro Scanio | la Sicilia sia capitale della transizione ecodigitale

Notizia in breve

Un rappresentante ha dichiarato che la Sicilia possiede le caratteristiche necessarie per diventare la capitale italiana delle energie rinnovabili, dell’innovazione e della transizione ecodigitale. La regione è al centro di progetti e iniziative volte a promuovere lo sviluppo sostenibile e l’uso di tecnologie innovative. La proposta mira a valorizzare le risorse locali e a favorire investimenti nel settore delle energie pulite e digitali. Nessun dettaglio sui piani specifici o sui soggetti coinvolti è stato fornito.