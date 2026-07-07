Due ragazze sono state molestate in un parco, dove un uomo si aggirava fingendo di condurre un questionario sulla medicina cinese. L’uomo si avvicinava esclusivamente a donne giovani e sole, chiedendo loro di partecipare a un sondaggio. Le vittime hanno riferito di aver subito atteggiamenti indesiderati da parte dell’uomo, che si aggirava nel parco senza apparente motivo. Le autorità sono state informate e le ragazze hanno descritto l’uomo alle forze dell’ordine.

Un uomo che si aggira al parco, fingendo di dover svolgere un questionario sulla medicina cinese. Le ’intervistate’, caso vuole, sono sempre donne. Sole e giovani. Il modus operandi, nella cornice di Villa Angeletti, è sempre lo stesso: si avvicina, fa qualche domanda invadente e poi tenta l’approccio fisico, toccando le vittime. Nel suo mirino, per ora, sono già finite due ragazze: una a ottobre 2025 e un’altra nei giorni scorsi. È l’ultima – 27 anni, tedesca, ma residente sotto le Torri da tempo – a lanciare l’allarme, diffondendo il video della molestia in rete. Un contenuto che ha raggiunto un milione di visualizzazioni. Una prima denuncia mediatica, a cui ha fatto seguito quella alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura a Villa Angeletti. Molestate due ragazze: "Quell’uomo va fermato"

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