Paulo Dybala resta alla Roma | il rinnovo al ribasso e l’ingaggio legato alle presenze A che punto sono Celik e Pellegrini

Paulo Dybala resterà alla Roma con un nuovo contratto a basso costo, con l’ingaggio legato alle presenze. Secondo fonti di calciomercato, l’accordo è vicino alla firma. L’allenatore aveva richiesto questa soluzione alla fine della stagione. Sono in corso aggiornamenti anche su Celik e Pellegrini, ma non sono stati forniti dettagli sui loro rinnovi o trasferimenti.

Gian Piero Gasperini l’aveva chiesto espressamente alla fine della stagione e sarà accontentato. Come riportto dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Paulo Dybala sarebbe molto vicino a firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Roma anche la prossima stagione. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca. L’ingaggio sarà abbassato, per rientrare nei parametri fissati dalla dirigenza della Capitale. Si parla di 3 milioni di euro fissi più bonus legati al numero di presenze e alla prestazoni in campo. La qualità di Dybala è indiscutibile, ma il vero problema in questi anni è stata la sua condizione fisica. Ecco perché la Roma ha voluto abbassare l’ingaggio che l’ex Juventus ha percepito la scorsa stagione, pari a 6 milioni netti. 🔗 Leggi su Open.online

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Dybala va verso il rinnovo!

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