Patchouli & Benjoin è una fragranza del brand francese L’Atelier 100 BON, creata dalla profumiera Karine Vinchon Spehner. La composizione combina note di patchouli e benjoin. La fragranza è stata sviluppata da un marchio che nasce dall’esperienza di Christophe Bombana, che ha deciso di intraprendere questa strada dopo aver lavorato in grandi case di moda. Non sono stati forniti dettagli sulla composizione o sulle caratteristiche specifiche del profumo.

Patchouli & Benjoin – Si tratta di una fragranza del brand francese L’Atelier 100 BON. Il suo naso è Karine Vinchon Spehner. L’Atelier 100 BON. Dopo una lunga carriera presso le più grandi case di moda, Christophe Bombana ha sentito il bisogno di fare le cose in modo diverso. Ritorno all’essenziale. Restituire al profumo il posto che gli spetta. Abbandonando una logica per cui spesso paghiamo più per ciò che circonda il profumo, che per il profumo stesso. Nel 2017 ha creato 100 BON con una convinzione: offrire una profumeria sincera, impegnata, accessibile e diversa. Per 100 BON , la natura non è un argomento. È un punto di partenza. Perché la materia naturale è viva, ricca, espressiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Patchouli & Benjoin di L’Atelier 100 BON, analisi e recensione della fragranza

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