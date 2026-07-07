Il Parlamento europeo ha approvato l’avvio di un’indagine su due partiti politici. Una delle formazioni coinvolte include un deputato italiano. L’Autorità per i partiti politici europei (Appf) potrà ora verificare eventuali violazioni delle norme e dei regolamenti europei. La procedura si concentra su attività e finanziamenti dei partiti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle verifiche. La decisione è stata adottata con voto favorevole e riguarda il rispetto delle regole comunitarie.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera all’avvio della procedura che consentirà all’Autorità per i partiti politici europei (Appf) di verificare se Europa delle Nazioni Sovrane (Esn) rispetti i valori fondanti dell’Unione europea, requisito indispensabile per mantenere la registrazione ufficiale e continuare ad accedere ai finanziamenti comunitari. La decisione è arrivata con voto segreto: 414 eurodeputati si sono espressi a favore dell’avvio della verifica, 224 hanno votato contro e 18 si sono astenuti. All’interno di Esn figurano i tedeschi di AfD, i francesi di Reconquête e anche Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Parlamento Europeo, aperta indagine su due partiti: in uno c’è Vannacci

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IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL NUOVO REGOLAMENTO SUI RIMPATRI

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