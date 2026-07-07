Paradosso De Laurentiis | ha speso più per il Bari che per il Napoli
Un caso di gestione controversa riguarda il presidente di due club di calcio, che ha speso più per il Bari che per il Napoli. A Napoli è molto apprezzato per aver portato la squadra a vincere lo scudetto, mentre a Bari è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per presunto malgoverno finanziario. La procura ha chiesto l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale per il club pugliese.
Dottor Jekyll e Mister Hyde, alias Aurelio De Laurentiis. Adorato a Napoli per aver portato la squadra dal fallimento agli scudetti, detestato a Bari, dove si è reso protagonista di un caso di mismanagement finito sul tavolo della magistratura, con tanto di richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Le notizie provenienti dalla Procura di Bari – perquisizioni nelle sedi dei due club e della Filmauro, Aurelio e il figlio Luigi indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta – non sono un fulmine a ciel sereno per la comunità biancorossa. Un anno fa ci occupammo dei conti del Bari e registrammo lo sfogo di Franco Spagnuolo, imprenditore e presidente del Centro di coordinamento dei Bari Club, che aveva commissionato ad alcuni professionisti-tifosi uno studio sui bilanci societari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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