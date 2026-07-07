Un caso di gestione controversa riguarda il presidente di due club di calcio, che ha speso più per il Bari che per il Napoli. A Napoli è molto apprezzato per aver portato la squadra a vincere lo scudetto, mentre a Bari è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per presunto malgoverno finanziario. La procura ha chiesto l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale per il club pugliese.

Dottor Jekyll e Mister Hyde, alias Aurelio De Laurentiis. Adorato a Napoli per aver portato la squadra dal fallimento agli scudetti, detestato a Bari, dove si è reso protagonista di un caso di mismanagement finito sul tavolo della magistratura, con tanto di richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Le notizie provenienti dalla Procura di Bari – perquisizioni nelle sedi dei due club e della Filmauro, Aurelio e il figlio Luigi indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta – non sono un fulmine a ciel sereno per la comunità biancorossa. Un anno fa ci occupammo dei conti del Bari e registrammo lo sfogo di Franco Spagnuolo, imprenditore e presidente del Centro di coordinamento dei Bari Club, che aveva commissionato ad alcuni professionisti-tifosi uno studio sui bilanci societari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Paradosso De Laurentiis: ha speso più per il Bari che per il Napoli

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