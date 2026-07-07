"Il calo del consenso può essere letto attraverso la forte propensione del sindaco verso la politica nazionale". Massimiliano Panarari, docente di Sociologia della comunicazione all’Università di Modena e Reggio Emilia, non ha dubbi: "Lepore può aver dato all’elettorato una sensazione di disattenzione verso le questioni bolognesi". Più in generale, Panarari è convinto che "Bologna al pari di altre città dell’Emilia-Romagna vive una condizione di caduta di alcuni indicatori della qualità della vita, alcuni più reali altri più percepiti, ma che dà la sensazione di come la narrazione del primato bolognese sia più comunicativa che nei fatti". "Il protagonismo politico di Lepore non è una novità in assoluto – continua il professore dell’Unimore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Panarari: "Vedo in lui ambizioni nazionali"

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