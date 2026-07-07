Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver palpeggiato una bambina di 10 anni durante una festa di quartiere in un bar di viale Testi. La bambina è stata messa a terra dal padre, che ha poi chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato sul posto e portato in caserma. La bambina ha riferito l’accaduto e sono in corso ulteriori accertamenti.

Milano – La bambina finisce nel mirino nel molestatore durante una festa di quartiere organizzata in un bar di viale Testi. All’improvviso, uno dei partecipanti alla serata, il cinquantatreenne operaio M.P., visibilmente ubriaco, si avvicina alla bimba di appena dieci anni: con lei ci sono pure il papà e la sorella maggiore. Un quarto dopo la mezzanotte di domenica, siamo all’angolo con via Santa Marcellina. Secondo quanto raccontato dai testimoni, l’uomo appoggia indice e medio della mano destra sulle sue labbra e poi fa lo stesso sulla bocca della minorenne, come a simulare un bacio a distanza; poi le mette una mano sul petto e la palpeggia con insistenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palpeggia bimba di 10 anni: buttato a terra dal padre e arrestato dai carabinieri

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