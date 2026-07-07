Padel | successo per il primo MS Open 1500 Città di Montevarchi

Il primo MS Open 1500 Città di Montevarchi si è concluso domenica scorsa, con una partecipazione di professionisti e appassionati. La competizione, ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel, si è svolta in Valdarno e ha attirato numerosi spettatori. Il torneo ha visto sfide intense sui campi, con un montepremi complessivo di 1500 euro. La manifestazione ha segnato il debutto di un evento di alto livello nella regione, coinvolgendo diversi atleti e appassionati di padel.

Arezzo, 07 luglio 2026 – Si è concluso domenica scorsa l’MS Open 1500 Città di Montevarchi, torneo ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel che ha portato per la prima volta in Valdarno una competizione Open di alto livello, capace di riunire professionisti e appassionati con un montepremi complessivo di 1.500 euro. La manifestazione, ospitata dal Padel Club di Montevarchi in collaborazione con MS Arredamenti di San Giovanni Valdarno, ha vissuto il momento clou con le semifinali e la finale, che hanno visto sfidarsi alcune delle migliori coppie in gara. A contendersi il titolo sono state le formazioni composte da Juan Manuel Lasgoity e Federico Dip Nazar e quella formata da Michele Vianello e Matteo Curci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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