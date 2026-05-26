Avellino città pubblica | Un successo al primo turno una nuova promessa per la città

Da avellinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Avellino città pubblica ha espresso soddisfazione per l’elezione di Nello Pizza a sindaco. La comunicazione è stata diffusa subito dopo i risultati ufficiali del voto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali dichiarazioni o commenti aggiuntivi. La notizia riguarda la vittoria al primo turno e la percezione di un risultato positivo per la città. Nessun altro elemento è stato reso noto riguardo alle reazioni o alle prossime iniziative.

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Avellino città pubblica esprime la sua più piena soddisfazione per l’elezione di Nello Pizza a sindaco.Averla ottenuta al primo turno e attraverso un consenso ampio ed entusiasta costituisce un elemento politico decisamente significativo da porre alla base di un percorso nuovo.Vi ha concorso in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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