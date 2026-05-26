Avellino città pubblica | Un successo al primo turno una nuova promessa per la città
Avellino città pubblica ha espresso soddisfazione per l’elezione di Nello Pizza a sindaco. La comunicazione è stata diffusa subito dopo i risultati ufficiali del voto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali dichiarazioni o commenti aggiuntivi. La notizia riguarda la vittoria al primo turno e la percezione di un risultato positivo per la città. Nessun altro elemento è stato reso noto riguardo alle reazioni o alle prossime iniziative.
Avellino città pubblica esprime la sua più piena soddisfazione per l’elezione di Nello Pizza a sindaco.Averla ottenuta al primo turno e attraverso un consenso ampio ed entusiasta costituisce un elemento politico decisamente significativo da porre alla base di un percorso nuovo.Vi ha concorso in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Pizza eletto sindaco al primo turno: “Da domani al lavoro per la città”
Leggi anche: Avellino città pubblica: tutti i candidati alle elezioni comunali 2026
Temi più discussi: Avellino Città Pubblica e Giacobina; Elezioni comunali ad Avellino, Pizza del Campo Largo è il nuovo sindaco; Elezioni comunali Avellino 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale; Comunali ad Avellino 2026: a che ora, come si vota e il fac simile della scheda elettorale.
Giuseppe Sessa, docente, candidato alla carica di consigliere comunale per Avellino, per la Lista Avellino Città Pubblica. Con Nello Pizza candidato sindaco. Per una Avellino più sostenibile, verde, equa e giusta: a misura d’uomo e di famiglia! #avellino #e facebook
Avellino elegge Nello Pizza sindaco: trionfo ufficiale con il 54,48%Il 26 maggio 2026 ha segnato la proclamazione ufficiale di Nello Pizza come nuovo sindaco di Avellino, un risultato ottenuto con un netto 54,48% delle preferenze a conclusione dello scrutinio. L'espon ... it.blastingnews.com
Elezioni Avellino, Gianluca Festa ai titoli di coda: Adesso non parloSecondo con un quarto dei voti espressi, il sogno da bambino di Gianluca Festa si schianta contro Nello Pizza e il campo largo. L'ex sindaco ha sfiorato la ... ilmattino.it
Più di sei milioni di italiani al voto in queste elezioni amministrative. Dal Sud al Nord, il centrosinistra unito si candida a dare un forte segnale di cambiamento. Oggi straordinaria chiusura di campagna ad Avellino, con una piazza gremita a sostegno del candid x.com