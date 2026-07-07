Ostia Punta Sacra Film Fest 2026 | da Renato Zero a Carlo Verdone il programma completo
Dal 9 al 18 luglio 2026, all’Idroscalo di Ostia, si svolge il Punta Sacra Film Fest. La manifestazione presenta un programma con film, incontri e ospiti, tra cui artisti e registi noti. La rassegna si tiene in piazza dei Piroscafi e coinvolge pubblico e professionisti del settore. La prima giornata prevede l’apertura con un evento speciale, seguito da proiezioni e incontri fino alla chiusura il 18 luglio.
Ostia, 7 luglio 2026 – Ostia si prepara ad accendere il grande schermo sotto le stelle. Dal 9 al 18 luglio 2026 torna il Punta Sacra Film Fest, la manifestazione cinematografica che porta film, incontri e ospiti all’ Idroscalo di Ostia, in piazza dei Piroscafi. Dieci giorni di cinema a ingresso libero, con appuntamenti serali alle 20.30, tra proiezioni, dialoghi con registi, attori e protagonisti della cultura italiana. Il festival si conferma uno degli eventi più attesi dell’estate sul litorale romano. La nuova edizione mette insieme cinema d’autore, memoria, musica, nuove generazioni e grandi nomi dello spettacolo, con un programma che attraversa epoche e linguaggi diversi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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