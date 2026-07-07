Ostia Punta Sacra Film Fest 2026 | da Renato Zero a Carlo Verdone il programma completo

Notizia in breve

Dal 9 al 18 luglio 2026, all’Idroscalo di Ostia, si svolge il Punta Sacra Film Fest. La manifestazione presenta un programma con film, incontri e ospiti, tra cui artisti e registi noti. La rassegna si tiene in piazza dei Piroscafi e coinvolge pubblico e professionisti del settore. La prima giornata prevede l’apertura con un evento speciale, seguito da proiezioni e incontri fino alla chiusura il 18 luglio.