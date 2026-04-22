Men Go Music Fest 2026 Il programma completo

È stato annunciato il programma aggiornato del MenGo Music Fest 2026, la manifestazione musicale che si terrà dal 14 al 18 luglio presso il Il Prato di Arezzo. La kermesse, giunta alla sua edizione, prevede una serie di eventi e concerti che si susseguiranno durante i cinque giorni della manifestazione. Il programma è in costante revisione e verrà aggiornato periodicamente.

Il programma (in continuo aggiornamento) dell'edizione 2026 del MenGo Music Fest, la kermesse musicale in calendario dal 14 al 18 luglio al Il Prato di Arezzo. Le date, i concerti, gli ingressi gratis e i biglietti.3 luglio - anteprima MenGoSerena BrancaleLa cantante reduce da Sanremo sarà.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it 2 HOURS of Important English Grammar to Improve Fluency! Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mengo Music Fest, anteprima il 3 luglio con Serena Brancale; Anche Birthh al Mengo Music Fest: un'altra artista di primo piano alla kermesse musicale di Arezzo; Alcuni prossimi concerti consigliati da Mescalina; Zen Circus, annunciati nuovi appuntamenti estivi, in partenza il tour in Europa. Serena Brancale al Men/Go Music Fest: appuntamento con il concerto anteprima a Ponte a PoppiSerena Brancale al Men/Go Music Fest. L'artista sarà protagonista di una nuova anteprima del festival, concerto in programma il 3 luglio a Ponte a Poppi. Reduce dal successo al Festival di Sanremo co ... corrierediarezzo.it Men/go music fest, giù il sipario sull’edizione da record con oltre 50.000 presenzeArezzo, 14 luglio 2025 – Si è appena conclusa la ventunesima edizione di MEN/GO MUSIC FEST che continua – anno dopo anno – a battere i suoi stessi record: dall’8 al 13 luglio la splendida cornice di ... lanazione.it Segnatevelo. Ad aprire la quarta edizione del Sacro Cuore Music Fest sarà Sandro Murru Un viaggio tra sonorità che hanno fatto muovere i migliori club europei… e che in Sardegna trasformano ogni piazza in una festa. 12 giugno Si parte forte. Si parte - facebook.com facebook