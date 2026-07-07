orsato nuovo designatore degli arbitri di serie a e b

Daniele Orsato è stato nominato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B, sostituendo Gianluca Rocchi, che si era autosospeso, e Dino Tommasi, che aveva ricoperto l’incarico ad interim. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e Orsato assume ora il ruolo di responsabile della direzione arbitrale per i due campionati.

Dopo l’ autosospensione di Gianluca Rocchi e l’ interim di Dino Tommasi, gli arbitri hanno un nuovo designatore per Serie A e B: Daniele Orsato. L’ex fischietto è stato scelto dal nuovo direttore tecnico Domenico Messina (designatore dal 2014 al 2017) assieme al Comitato Nazionale: almeno inizialmente erano in lizza anche Nicola Rizzoli e Daniele Doveri, che però ha deciso di restare sul campo per un altro anno. Il mandato di Orsato sarà biennale. Daniele Orsato (Ansa). Nel 2020 era stato eletto miglior arbitro al mondo. Orsato, 50 anni, come arbitro vanta ben 290 gare dirette in Serie A, distribuite in 18 stagioni calcistiche: più di lui solo Concetto Lo Bello, che dal 1954 al 1974 ne collezionò addirittura 328. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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