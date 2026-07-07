Orrore in Italia | il papà violenta la figlia di 7 anni la mamma reagisce così

In Italia, una bambina di sette anni è stata vittima di violenze e abusi da parte del padre, che avrebbe picchiato e seviziato la figlia. La madre, secondo le indagini, avrebbe coperto le azioni del marito. La vicenda, rimasta nascosta per anni, è emersa a seguito di un intervento delle forze dell’ordine. La bambina è stata sottoposta a cure mediche e sociali, mentre sono in corso le procedure legali contro il padre.

Una storia di violenze consumate tra le mura domestiche e rimasta nascosta per anni. Una bambina di appena sette anni sarebbe stata picchiata, seviziata e abusata dal padre, mentre la madre avrebbe coperto quanto accadeva. Per questi fatti il Tribunale di Lecce ha condannato l’uomo, oggi 66enne, a 17 anni di carcere e la donna, 51 anni, a 11 anni e sei mesi. La vicenda è stata ricostruita da Repubblica. Secondo l’accusa, la madre non avrebbe protetto la figlia e avrebbe anzi giustificato le violenze, dicendole che così “ avrebbe imparato a comportarsi bene “. I giudici hanno disposto anche la perdita a vita della responsabilità genitoriale e altre pene accessorie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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