Il testo riporta che una persona dichiarerà di non chiamarsi più Giuseppe. Un commentatore politico ha elencato dieci punti che accusano un ex premier. Si afferma che l’unica certezza è il decesso di una persona, citando un famoso incipit giornalistico italiano riferito alla morte di un bandito. Non vengono forniti dettagli sui punti di accusa o sulla persona coinvolta.

«Di sicuro c'è solo che è morto», recitava uno dei più celebri incipit nella storia del giornalismo italiano: ne fu autore il leggendario Tommaso Besozzi su «L'Europeo» a proposito della morte del bandito Salvatore Giuliano. Qui invece di sicuro, a dar retta alla propaganda grillina, non c'è più nulla. Prima o poi qualcuno tenterà perfino di negare che Conte si chiami Giuseppe. Ma il fatto è che, un po'arrampicandosi su specchi sempre più scivolosi (si veda la sua intervista di ieri al «Corriere della Sera», piena zeppa di autogol) e un po' affidandosi alle testate amiche, Conte si è infilato in un vicolo cieco per almeno dieci ragioni. Vediamole a una a una. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ora negherà anche di chiamarsi Giuseppe. Capezzone: i dieci punti che inchiodano Conte

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